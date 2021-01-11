В карельском санатории случилась вспышка норовирусной инфекции

В известном карельском санатории произошла вспышка норовирусной инфекции. По этой причине приостановили прием новых посетителей.

Всего в санатории заболели 34 человека. Специалистам удалось локализовать распространение инфекции.

Как сообщили в правительстве республики, сославшись на информацию администрации санатория, большинство гостей уже уехали домой. Остались шестеро, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

В санатории провели выездное правительственное совещание. По его итогам решили продолжить дезинфекцию и противоэпидемиологические мероприятия. Гостей станут принимать с 17 января.