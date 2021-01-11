В волгоградской реке Арчеда произошел мор рыбы

В Волгоградской области организовали межведомственную проверку в связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Сегодня государственные инспекторы осмотрят береговую линию и акваторию Арчеды во Фроловском районе. Для отбора проб из реки и точек слива воды привлечены специалисты лаборатории Регионального центра экологического контроля.

В ведомстве отметили, что расчистку обводненного участка Арчеды с использованием земснарядов остановили еще в начале декабря. Углубление дна не предусматривают использования препаратов или агрегатов, способных нанести урон окружающей среде. В конце прошлого года делали пробы воды - тогда физико-химические показатели соответствовали требованиям СанПиН.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, они тоже организовали надзорную проверку. Нужны ли будут меры реагирования, станет ясно позднее.

Арчеда является левым притоком Медведицы, относится к Донскому бассейну. Речка протекает по территории Ольховского, Фроловского и Серафимовичского районов Волгоградской области.