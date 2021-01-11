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11.01.2021 16:05
Рубрика: Происшествия

Экс-глава уральского предприятия незаконно передал Китаю технологии

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)

В Новоуральске признали виновным бывшего гендиректора местной компании в незаконной передаче технологии Китаю.

Суд установил: являясь главой предприятия, подозреваемый имел доступ к рабочей конструкторской документации на изготовление лодочек, которые применяются для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое может быть использовано при создании ядерного оружия.

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Идея передать документацию на изготовление сырья иностранной организации возникла у мужчины в конце 2016 года - начале 2017-го. Для передачи подобных документов за рубеж необходима лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. директор об этом знал, но с целью получения коммерческой прибыли для ООО "Атоммашкомплекс УЭХК" в размере более 25 миллиона рублей, в нарушение законодательства, решил не получать лицензию ФСТЭК России для осуществления данной внешнеэкономической операции, - говорится в решении Новоуральского городского суда.

Документацию на изготовление лодочек глава компании отправил по электронной почте, которую использует одна из организаций в Китае. Факт совершения преступления подтвердился в том числе показаниями свидетелей и заключениями экспертов.

- Решая вопрос о наказании, суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, в том числе - обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, а также - влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, - отметили в суде. - Согласно приговору, директору назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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