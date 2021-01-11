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11.01.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

На Урале мужчина погиб из-за лопнувшей батареи отопления

Текст: Екатерина Призова

В Каменске-Уральском разбираются в причинах, которые привели к несчастному случаю и гибели человека. В жилом доме прорвало батарею и мужчина погиб - по предварительным данным, обварившись кипятком.

Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Волжском

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в бывшем общежитии на улице Пугачева. "В настоящее время комнаты в здании приватизированы частными лицами и находятся в их собственности", - уточнили в ведомстве.

Известно, что в комнате на пятом этаже сорвало кран на батарее, кипяток затопил помещения до второго этажа. В комнате, где случилась коммунальная авария, нашли тело мужчины с термическими ожогами. Точную причину его гибели установят судмедэксперты.

"Прокуратура даст правовую оценку тому, как управляющая компания соблюдала требования жилищного законодательства при эксплуатации здания. Также предстоит выяснить, когда в здании делали ремонт, проверялись коммуникации", - добавили в облпрокуратуре.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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