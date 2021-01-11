В аэропорту Челябинска выявили утечку газа

В аэропорту Челябинска во время прокурорской проверки зафиксирована утечка газа в котельной и на наружных сетях. Возбуждено административное дело, сообщили в понедельник в Уральской транспортной прокуратуре.

- В ходе совместной проверки с Ростехнадзором установлено, что в нарушение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в здании котельной аэропорта и наружных газопроводах произошла утечка природного газа, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Генеральному директору челябинского авиапредприятия внесено представление об устранении нарушений.

В ведомстве уточняют, что утечка газа была устранена еще в ходе проверки. Однако аэропорт привлекли к ответственности по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (часть 1 статьи 9.1 КоАП РФ), предполагающей наказание в виде штрафа на сумму от 200 до 300 тысяч рублей и вплоть до приостановки деятельности.