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Рубрика: Экономика

Росавиация не видит риска банкротств авиакомпаний РФ в ближайшее время

Текст: Иван Черноусов

Росавиация не видит риска банкротств отечественных авиакомпаний в ближнесрочной перспективе, хотя некоторые перевозчики испытывают нехватку финансовых ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Государственная поддержка способствовала поддержанию текущей перевозочной деятельности организаций гражданской авиации. Контроль за финансовым состоянием организаций осуществляется Росавиацией на постоянной основе. Данные мониторинга показывают, что авиакомпании испытывают некоторую недостаточность финансовых ресурсов. Вместе с тем, отсутствуют индикаторы риска банкротства российских авиакомпаний в ближнесрочной перспективе", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В Росавиации уточнили, что в 2020-м году перевозчики получили в общей сложности 106,04 млрд рублей господдержки. В том числе благодаря этому они в условиях закрытия международного авиасообщения увеличили объем внутренних перелетов: их доля выросла с 56% в 2019 году до 80% в 2020-м. При этом переориентация на внутренний рынок способствовала снижению цен на авиабилеты. "В условиях огромного падения числа международных рейсов объем внутренних перевозок в России стабильно превышает уровень 2019 года, начиная с конца июля до середины октября 2020 года. По предварительным данным, доля внутренних перевозок в России из-за пандемии и закрытия международных маршрутов выросла с 56% в 2019 году до 80% в 2020 году, - отметили в пресс-службе. - Этому содействовали, в том числе, принятые государством системные и секторальные меры поддержки. 56 организаций, относящихся к сфере воздушного транспорта, включены в перечень системообразующих организаций российской экономики. Совокупный объем средств, полученных в 2020 году в рамках системных мер поддержки, составил 106,04 млрд рублей".

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Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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