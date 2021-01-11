Указ губернатора Ульяновской области от 9 января 2021 года № 1 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры "10" заменить цифрами "24";

2) абзац первый подпункта 5.8 пункта 5 после слов "по 10 января 2021 года" дополнить словами ", с 11 по 24 января 2021 года";

3) в абзаце первом подпункта 8.12 пункта 8 цифры "10" заменить цифрами "24".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







