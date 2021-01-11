В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа

Власти Германии выразили недоумение блокировкой аккаунтов президента Дональда Трампа в соцсетях. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, свобода слова является важнейшим правом, которое может быть ограничено на основании закона, а не по решению руководства социальных медиа.

По его словам, которые приводит Stuttgarter Nachrichten, канцлер ФРГ Ангела Меркель "считает проблемой то, что аккаунт президента США был заблокирован на постоянной основе".

Зайберт обратил внимание, что владельцы и модераторы социальных сетей несут ответственность за содержание постов, чтобы они "не были отравлены ложью и призывами к насилию". Но они не могут ограничивать свободу слова. "Право на выражение собственного мнения относится к элементарным свободам. Это право может быть ограничено, но только на основании законов и в рамках того, что определяют законодатели", - отметил представитель правительства, комментируя решение компании Twitter.

Напомним, ранее соцсеть закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил микроблога, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. В ответ президент США обвинил Twitter в сговоре с демократами с целью заставить его замолчать.