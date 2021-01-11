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11.01.2021 17:08
Рубрика: В мире

В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа

Текст: Юрий Когалов

Власти Германии выразили недоумение блокировкой аккаунтов президента Дональда Трампа в соцсетях. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, свобода слова является важнейшим правом, которое может быть ограничено на основании закона, а не по решению руководства социальных медиа.

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По его словам, которые приводит Stuttgarter Nachrichten, канцлер ФРГ Ангела Меркель "считает проблемой то, что аккаунт президента США был заблокирован на постоянной основе".

Зайберт обратил внимание, что владельцы и модераторы социальных сетей несут ответственность за содержание постов, чтобы они "не были отравлены ложью и призывами к насилию". Но они не могут ограничивать свободу слова. "Право на выражение собственного мнения относится к элементарным свободам. Это право может быть ограничено, но только на основании законов и в рамках того, что определяют законодатели", - отметил представитель правительства, комментируя решение компании Twitter.

Напомним, ранее соцсеть закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил микроблога, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. В ответ президент США обвинил Twitter в сговоре с демократами с целью заставить его замолчать.

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