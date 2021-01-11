В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек

В Дании количество случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии превысило 182 тысячи. Число заболевших относительно невелико, особенно если сравнивать с Британией, Францией, Испанией или Италией, где счет идет на миллионы.

В борьбе с распространением коронавируса помогают различные ограничения. Так, с 9 января действуют новые правила въезда в страну. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус. За пару дней на границе развернули уже более 100 человек, поскольку они не могли представить справку об отсутствии COVID-19.

При этом властям приходится бороться и с недовольными введенными ограничениями. На минувших выходных во время таких демонстраций были арестованы девять человек. Манифестанты выкрикивали лозунги против премьер-министра Метте Фредериксен и утверждали, что ограничения являются преувеличенными, ненужными и связаны не с коронавирусом, а с организацией контроля за жителями страны. Примечательно, что хотя сейчас в Дании действует правило, ограничивающее возможность собраний более пяти человек, демонстрации нельзя запретить, поскольку право на них прописано в Конституции.

Между тем в Дании разработали новый способ решения того, какие ограничения необходимы. В компьютерную базу заносятся данные о людях, о состоянии их здоровья, местах проживания, размерах семей, местах работы и схемы проезда. Затем компьютер разрабатывает различные модели распространения вируса в отдельно взятом регионе. Эксперимент проводился на примере Северной Ютландии (данные жителей были собраны из открытых источников) и показал, что карантинные меры помогают сократить количество заболевших как минимум на 14 процентов по сравнению с ситуацией, когда ограничения не водятся вообще, сообщает news-medical.net.