В Госдуме назвали цель новых договоренностей по Карабаху

Новые договоренности по Нагорному Карабаху позволят шаг за шагом восстановить всю инфраструктуру и наладить жизнь мирных граждан. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Сегодня в Москве прошли переговоры по этой теме, в которых приняли участие президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян. Российский лидер заявил о создании рабочей группы, которая должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.

Итоги этой встречи закрепляют достигнутые 9 ноября прошлого года результаты в сфере прекращения боевых действий в регионе, отметил Слуцкий. По его словам, 30-летний конфликт в Нагорном Карабахе все больше становится историей, на эту землю приходит устойчивый мир, в чем большую роль сыграла Россия в качестве эффективного посредника.

"Этот факт признается как азербайджанской, так и армянской стороной, - констатировал политик. - Россия продолжит оказывать содействие урегулированию в Нагорном Карабахе, а наши миротворцы будут и дальше стоять на страже мира в регионе".