В России начался сбор новогодних елок

Пункты приема новогодних елок открылись в городах России, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Цель их сбора - переработка отслуживших свое праздничных деревьев и повторное использование остатков.

"Собранные хвойные деревья используют для получения щепы, которую можно будет применять для утепления растений, подсыпки вольеров, обустройства экологических троп, - объяснили в ведомстве. - Единственное требование при приеме елок на утилизацию, - чтобы на них не было остатков украшений и мишуры".

В столице елку можно сдать до 20 февраля, их принимают более чем в 500 точках. В Подмосковье акция продлится с 15 января до 15 февраля, будут действовать 200 пунктов приема елок.

Также елки будут принимать в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Краснодарском, Приморском, Алтайском и Пермском краях, Самарской, Пензенской, Калининградской областях и в других регионах.

Время проведения и места сдачи елок можно уточнить на сайтах региональных органов власти.