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Рубрика: Общество

В Вооруженных силах от коронавируса вылечились более 25 тысяч человек

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 60 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавируса, превысило в армии и на флоте 25 тысяч человек.

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По сведениям на 11 января, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 97 116 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 955 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувшее воскресенье и несколькими днями ранее. Более двух тысяч пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят два человека изолированы по месту службы. Двадцать шесть лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 823 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести - 29 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

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Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 14 287 пациентам, 4 892 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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