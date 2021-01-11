Вышел первый трейлер сериала "Кларисса" - продолжения "Молчания ягнят"

На YouTube опубликован трейлер первого сезона сериала "Кларисса". Шоу продолжит историю главной героини культовой ленты "Молчание ягнят" - события развернутся в 1993-м, через год после поимки маньяка агентом ФБР Клариссой Старлинг. Она вернется к охоте за особо опасными преступниками, а зрителям будет рассказана ее личная история.

В описании к ролику сказано, что "блестящая и уязвимая Кларисса начнет обретать голос, работая в мире мужчин", - судя по всему, значительная часть сюжета будет посвящена современным трендам на бесконечную борьбу за равноправие всех со всеми.

Главную роль в проекте исполнила актриса Ребекка Бридс, ранее этого персонажа на больших экранах уже изображали Джоди Фостер и Джулианна Мур.

Премьера дебютного сезона "Клариссы" запланирована на 11 февраля на CBS.