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Вышел первый трейлер сериала "Кларисса" - продолжения "Молчания ягнят"

Новости
    11.01.2021, 11:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован трейлер первого сезона сериала "Кларисса". Шоу продолжит историю главной героини культовой ленты "Молчание ягнят" - события развернутся в 1993-м, через год после поимки маньяка агентом ФБР Клариссой Старлинг. Она вернется к охоте за особо опасными преступниками, а зрителям будет рассказана ее личная история.

Фото: youtube.com
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В описании к ролику сказано, что "блестящая и уязвимая Кларисса начнет обретать голос, работая в мире мужчин", - судя по всему, значительная часть сюжета будет посвящена современным трендам на бесконечную борьбу за равноправие всех со всеми.

Главную роль в проекте исполнила актриса Ребекка Бридс, ранее этого персонажа на больших экранах уже изображали Джоди Фостер и Джулианна Мур.

Премьера дебютного сезона "Клариссы" запланирована на 11 февраля на CBS.

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