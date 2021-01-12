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Актриса АннаРоуз Кинг умерла на 36-м году жизни

Новости
    12.01.2021, 13:02
Текст:   Олег Усков

Американская актриса, режиссер, сценарист и продюсер АннаРоуз Кинг умерла в возрасте 35 лет.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью артистки, отметив: женщина скончалась 3 января в госпитале на Манхэттене после трех лет борьбы с раком.

АннаРоуз родилась в Нью-Йорке в семье продюсера Роджера Кинга. Свой первый фильм как режиссер сняла в 2010-м.

Как актриса появляется в нескольких лентах и сериалах, в том числе в собственной комедийной мелодраме "Достаточно хороша", ситкоме "Мистер Райт", короткометражном ромкоме "Рис по-испански".

Выступила сценаристом и режиссером нескольких эпизодов телешоу American Viral.

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