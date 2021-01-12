Для взаимодействия при угрозах опасных инфекций создадут нормативную базу

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам оперативно приступить к разработке нормативной базы для межведомственного и межрегионального взаимодействия при угрозах распространения в стране опасных инфекций.

"Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну и четкий план борьбы с ними", - подчеркнул глава правительства в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Он напомнил, что президентом подписан федеральный закон о биологической безопасности в Российской Федерации. Документ обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере и предполагает целый ряд мер, которые направлены на защиту граждан. "Теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности, а также координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам. Также будет создана государственная информационная система в этой сфере", - заявил Мишустин.

Президент также подписал указ, определяющий порядок действий государственных органов власти при распространении в России опасных инфекций. "Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизни и здоровье людей. Слаженные действия органов власти всех уровней здесь играют решающую роль", - указал премьер.