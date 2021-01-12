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12.01.2021,  
07:19
Текст:  Тимур Алимов

Дрон "Охотник" нанес бомбовый удар в ходе испытаний

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" в ходе летных испытаний применил 500-килограммовые бомбы для удара по наземной мишени.

По данным источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, бомбометание проходило на полигоне Ашулук, неуправляемые снаряды были сброшены из внутрифюзеляжного отсека.

Фото: Аркадий Колыбанов/РГ
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- Цель была поражена с высокой точностью, - отметил источник.

Он также добавил, что применять бомбы с точностью, сопоставимой с высокоточным управляемым оружием, "Охотнику" позволяет новейший прицельно-навигационный комплекс. Беспилотник способен в автономном режиме уничтожать стационарные и ограниченно подвижные цели по полученным координатам, в том числе и через внешнее целеуказание в воздухе.

Напомним, в начале декабря 2020 года стало известно о первом полете российского тяжелого ударного дрона с функциональными имитаторами ракет класса "воздух-воздух". Данные испытания позволили оценить сопряжение бортового оборудования беспилотника с системами наведения ракет и электроникой ведущего самолета Су-57. В наступившем году запланировано проведение боевых стрельб ракетами по воздушным целям.

"Охотник", созданный по схеме "летающее крыло", должен стать первым российским тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратом. В нем применены технологии истребителя пятого поколения Су-57, ведомым которого дрон и будет являться. В перспективе С-70 может использоваться для массированных налетов с пилотируемыми самолетами.

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