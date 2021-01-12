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12 января 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 12 января 2021 года № 2-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Дополнить указ пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Ограничения, указанные в пунктах 6, 7 настоящего указа, не распространяются:

на лиц, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), через 14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.".

2. Подпункт 10.2 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допуск к исполнению трудовых (служебных) обязанностей в очной форме лиц из категорий, указанных в пунктах 6, 7 настоящего указа, может осуществляться при наличии медицинского документа, подтверждающего выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), выданного не ранее 7 дней до даты возобновления исполнения трудовых (служебных) обязанностей, либо медицинского документа о прохождении вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию.".

3. Подпункт 31.1 пункта 31 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допуск к исполнению трудовых (служебных) обязанностей в очной форме лиц из категорий, указанных в пунктах 6, 7 настоящего указа, может осуществляться при наличии медицинского документа, подтверждающего выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), выданного не ранее 7 дней до даты возобновления исполнения трудовых (служебных) обязанностей, либо медицинского документа о прохождении вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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