Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей

Роскомнадзор составил восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов в связи с нарушением правил маркировки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорной службы.

"Составлены первые восемь протоколов... В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах", - говорится в сообщении. Уточняется, что составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов. За данное нарушение, поясняет пресс-служба Роскомнадзора, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц - 500 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей.

В службе также напомнили, что по закону "О средствах массовой информации" материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Реестр таких средств массовой информации ведет Министерство юстиции Российской Федерации.

"СМИ были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало", - подчеркивается в сообщении Роскомнадзора.