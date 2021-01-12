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12.01.2021 03:28
Рубрика: В мире

Избиратели-республиканцы заявили, что Трамп защищает демократию

Текст: Максим Макарычев

Почти три четверти избирателей-республиканцев, участвовавших в последнем опросе службы Quinnipiac после штурма Капитолия, по-прежнему полагают, что Дональд Трамп защищает, а не подрывает демократию.

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При опросе 1239 человек 73 процента из них заявили, что фальсификация результатов голосования в Америке "была широко распространенной", а 71 процент одобрили действия Трампа, сообщает NBC News.

Среди всех опрошенных, включая демократов и республиканцев, 56 процентов заявили, что Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, а 52 процента полагают, что он должен быть отстранен от должности.

Между тем

В среду утром палата представителей рассмотрит статью, по которой Трамп обвиняется в "подстрекательстве к восстанию". Если она будет одобрена, нынешний глава Белого дома станет первым президентом в истории США, которого дважды подвергали импичменту за время правления.

Представитель демократического большинства в нижней палате конгресса Джим Клайберн сказал, что конгрессмены могут отложить отправку статей об импичменте в сенат до тех пор, пока Джо Байден не завершит первые 100 дней президентства, за время которых избранный глава Белого дома планирует проработать свою повестку дня, включая меры по противодействию COVID-19, а также продвижение в конгрессе закона о финансовой помощи во время пандемии.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп Выборы президента США-2020

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