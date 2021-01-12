Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби украинку Марту Костюк.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу Вероники. В финале ее соперницей будет представительница Беларуси Арина Соболенко (четвертый номер посева).

Кудерметова занимает 46-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в Париже в 2019 году. К слову, россиянка впервые в карьере пробилась в финал соревнований под эгидой WTA.

Добавим, что матч Кудерметовой и Соболенко пройдет 13 января. Призовой фонд турнира составляет 565,53 тысячи долларов.