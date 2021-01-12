Курс евро впервые с 4 января опустился ниже 90 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 4 января опустился ниже 90 рублей за единицу европейской валюты. Это следует из данных торгов.

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже достиг отметки 89,94 рубля. По состоянию на 14.52 мск стоимость одной единицы европейской валюты приподнялась до отметки 90,045 рубля.

В то же время курс доллара на торгах во вторник снижался до 73,995 рубля за единицу американской валюты. Сейчас он находится на уровне 74,06 рубля за доллар.