Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова

Экипаж команды Big Shock Racing под управлением чеха Мартина Мацика стал победителем в зачете грузовиков на девятом этапе знаменитого ралли-марафона "Дакар". Соревнование проходит в Саудовской Аравии.

Время Мацика на спецучастке протяженностью 465 километров составила 5 часов 5 минут 54 секунды. За ним финишировали два российских экипажа - "Камаз-мастер" Айрата Мардеева (отставание 2 минуты 27 секунд) и Дмитрия Сотникова (+2.37) соответственно. Еще один представитель "Камаз-мастер" Антон Щибалов показал пятый результат (+4.12), Андрей Каргинов - шестой (+4.53).

В зачете автомобилей выиграл француз Стефан Петерансель (4:50.27), вторым стал катарец Насер Аль-Аттия (+12.00), третьим - южноафриканец Джиниэл де Вильерс (+12.19). Сильнейшим на этапе в классе квадроциклов стал чилиец Джованни Энрико (6:24.41).

Протяженность следующего этапа составит 342 километра. Ралли "Дакар" завершится 15 января.