Минздрав: Дефицита лекарств в регионах нет

Ситуация с лекарствами в регионах улучшилась, завил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с Covid-19.

"По объему лекарств, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась", - сказал он. По словам министра, увеличенное производство покрывает потребности в отечественных препаратах.

"По ряду позиций, которые не производятся в РФ, Министерство промышленности и торговли развозит с 30 декабря лекарственные препараты по регионам, что также закрывает потребность на сегодняшний день в лекарственных препаратах", - добавил Михаил Мурашко.