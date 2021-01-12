Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом после новогодних праздников. В целом по России количество заболевших снижается, но ситуация в регионах по-прежнему разная. Кабмин также разработает единый алгоритм взаимодействия властей для борьбы с инфекциями.

Михаил Мишустин: Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Фото: РИА Новости

Во вторник глава правительства провел первое в новом году заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, на котором оценили эпидемиологическую обстановку в стране после продолжительных праздников.

Российская система здравоохранения работала в непростых условиях, заметил премьер. В это время, как правило, число обращений за медицинской помощью растет. "Несмотря на это, пациенты, в том числе с коронавирусом, получали необходимое лечение", - констатировал Мишустин.

Он призвал внимательно следить сейчас за развитием ситуации и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры. "Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей. Все это должно быть в наличии", - подчеркнул глава кабмина. Он пояснил, что люди возвращаются с каникул, большой пассажиропоток был в аэропортах и на вокзалах, многие встречались с родственниками, друзьями и не всегда соблюдали меры предосторожности.

Система здравоохранения прошла праздники без сбоев, доложил министр Михаил Мурашко. Медицинская служба оказывала помощь гражданам в полном объеме. Минздрав заблаговременно принял меры на случай увеличения числа обращений пациентов с травмами и токсикологическими отравлениями, во всех регионах были усилены медицинские бригады.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах находится под контролем, заверил глава минздрава: "За последнюю неделю количество наблюдаемых пациентов снизилось на 9,3 процента по сравнению с прошлой неделей. Эта ситуация обнадеживающая". Дефицита мест в больницах не было ни в одном субъекте Федерации, свободными остаются 23 процента коек.

Улучшилось в регионах лекарственное обеспечение. За счет наращивания производства покрыты потребности в отечественных препаратах. "По ряду позиций, которые не производятся в Российской Федерации, министерство промышленности и торговли развозит с 30 декабря лекарственные препараты по регионам, что также закрывает потребность на сегодняшний день", - рассказал Мурашко.

Стабилизацию и снижение суточных показателей заболеваемости - с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения - зафиксировали в Роспотребнадзоре. "Мы также наблюдаем снижение на 16 процентов количества госпитализированных за прошедший период и снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 процента в январе", - сообщила руководитель федеральной службы Анна Попова.

- В целом по интенсивности эпидпроцесса, по нашей оценке, 22 субъекта находятся в стадии снижения, 61 - в стадии стабилизации и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост, - сообщила главный санитарный врач России.

Несмотря на эти показатели, уровень тестирования в целом по стране не снизился менее заданных 200 на 100 тысяч населения. Лаборатории за каникулы выполнили более трех миллионов тестирований.

- Мы усилили работу в праздничные дни по отслеживанию контактных лиц, и на сегодняшний день под наблюдением находятся 905 тысяч человек, - добавила Анна Попова.

В связи с возвращением к рабочим будням глава Роспотребнадзора напомнила о методических рекомендациях для отраслей экономики. При их неукоснительном соблюдении риски распространения вируса на предприятиях минимальны. "В случае соблюдения всех правил профилактики новых коек потребоваться не должно", - уверена Попова.

- Коронавирус показал, что нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в нашу страну, и четкий план борьбы с ними, - заявил Михаил Мишустин.

Коронавирус показал: нужны дополнительные меры, чтобы минимизировать риск проникновения опасных инфекций в страну

Он напомнил, что президентом подписан Федеральный закон "О биологической безопасности в РФ". Документ обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере и предполагает набор мер, направленных на защиту граждан. "Теперь правительство определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности, а также координирует работу федеральных ведомств, регионов, организовывает их взаимодействие по всем связанным вопросам. Также будет создана государственная информационная система в этой сфере", - рассказал Мишустин.

Президент также подписал указ, определяющий порядок действий госорганов при распространении в России опасных инфекций. "Прошу оперативно приступить к разработке и утверждению единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия в таких ситуациях. Сделать это с учетом опыта борьбы с коронавирусом и мероприятий, которые были реализованы для защиты граждан от инфекции", - распорядился председатель правительства.

- Важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизни и здоровье людей. Слаженные действия органов власти всех уровней здесь играют решающую роль, - указал премьер.