Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 9,3%

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в российских регионах находится под контролем, количество наблюдаемых пациентов за неделю снизилось почти на 10%. Об этом заявил глава Минздрава Михаила Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

"За последнюю неделю количество наблюдаемых пациентов снизилось на 9,3% по сравнению с прошлой неделей. Эта ситуация обнадеживающая", - отметил Мурашко.

Говоря о работе медучреждений в новогодние праздники, министр заявил, что "ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем, количество коек было достаточным".

По его словам, дефицита мест в больницах ни в одном регионе не было. "На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны", - сообщил Мурашко. Он добавил, что стационарную помощь по COVID-19 сейчас получают 215 тысяч россиян, еще порядка 870 тысяч человек лечатся на дому.