Нападающий "Гремио" Пепе отказался переходить в "Зенит"

Форвард "Гремио" Пепе не хочет подписывать контракт с питерским "Зенитом", сообщает бразильский журналист Рафаэл Пфайффер в Twitter.

Руководство "Гремио" уверено, что Пепе задержится в команде до конца нынешнего сезона. Он не намерен переходить в стан зенитовцев, а клуб еще не получил предложения от "Порту", который наряду с "Севильей" раздумывает над приглашением футболиста. Сам игрок предпочитает вариант с переездом в Португалию.

Трансферная стоимость Пепе оценивается в 15 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация, что "Зенит" готов перебить предложение "Порту", чтобы заполучить нападающего.

В нынешнем сезоне Пепе провел 24 матча в чемпионате Бразилии и забил восемь мячей. Его контракт с "Гремио" рассчитан до 2024 года.