Новости

На юго-западе Москвы ограничат движение из-за строительства метро 12:25
По делу о сошедшей лавине в Норильске задержали дежурного ЕДДС 12:22
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года 12:17
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение 12:14
В свердловском госпитале 104-летнюю пациентку вылечили от COVID-19 11:58
Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином 11:56
Редкая орхидея "яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве 11:45
Жильцы горевшего дома в Екатеринбурге рассказали, как спаслись 11:44
Лукашенко назвал введенные против Беларуси санкции "бандитскими" 11:42
Россияне назвали "Диверсант. Крым" лучшим сериалом 11:42
ЛДПР внесла законопроект о дополнительной индексации пенсий 11:40
В Петербурге скончался известный продюсер Владимир Кауфман 11:36
Нападающий "Гремио" Пепе отказался переходить в "Зенит" 11:31
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 11:24
В районе Ялты сейсмологи зафиксировали подземные толчки 11:21
Миронов предложил ввести компенсацию затрат на лекарства 11:19
Режиссер "На игле" Дэнни Бойл снимет сериал об истории Sex Pistols 11:18
Из горящего хостела на юго-востоке Москвы спасли 15 человек 11:16
Завод в Харькове получал советские пушки под видом новых украинских 11:15
Количество повысивших зарплату компаний в РФ выросло в два раза 11:10
В Томске скоропостижно скончался ведущий актер ТЮЗа Сергей Хрупин 11:04
В Петербурге женщина с ребенком погибли при пожаре в многоэтажке 11:03
"Дэдпул 3" станет частью киновселенной Marvel, сохранив рейтинг R 10:59
В Тюменской области вахтовики застряли на трассе из-за поломки автобуса 10:48
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне для безопасности на инаугурации Байдена 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 11:31
Рубрика: Спорт

Нападающий "Гремио" Пепе отказался переходить в "Зенит"

Текст: Артур Нанян

Форвард "Гремио" Пепе не хочет подписывать контракт с питерским "Зенитом", сообщает бразильский журналист Рафаэл Пфайффер в Twitter.

"Зенит" намерен приобрести бразильского нападающего Пепе

Руководство "Гремио" уверено, что Пепе задержится в команде до конца нынешнего сезона. Он не намерен переходить в стан зенитовцев, а клуб еще не получил предложения от "Порту", который наряду с "Севильей" раздумывает над приглашением футболиста. Сам игрок предпочитает вариант с переездом в Португалию.

Трансферная стоимость Пепе оценивается в 15 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация, что "Зенит" готов перебить предложение "Порту", чтобы заполучить нападающего.

В нынешнем сезоне Пепе провел 24 матча в чемпионате Бразилии и забил восемь мячей. Его контракт с "Гремио" рассчитан до 2024 года.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Футбольные трансферы

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030