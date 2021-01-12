Не пловец: украинские военные собираются закупить БТР-4 для морпехов

Украинские военные собираются заменить в подразделениях морской пехоты старые советские БТР-70 и БТР-60ПБ на более современные, по их мнению, БТР-4М.

Всего, как сообщает Defense Express, в новом году должно быть поставлено 60 таких машин. Еще 17 единиц поступят в распоряжение сухопутных войск. Из них один образец будет выполнен в командирском варианте, плюс ожидается экземпляр в версии бронированного ремонтно-эвакуационного тягача.

Авторы портала заявленные планы считают слишком оптимистичными и напоминают, что предыдущий контракт на 45 бронетранспортеров, заключенный в 2016 году, был выполнен лишь в 2020-ом.

Модификация для морпехов по своей конструкции по сути повторяет машину, которая была несколько лет назад предложена Индонезии и проходила проверку в этой стране.

Внешне она отличается наличием пустотелых поплавков, которые размещены в передней части, а также по левому и правому бортам. Такие дополнительные элементы и наличие специального шнорхеля, по мнению конструкторов должны были дать возможность "четверке" более уверено чувствовать себя на поверхности моря.

Однако этого не произошло. Как поясняют в индонезийские источники, закупленные для испытаний пять бронетранспортеров не оправдали надежд Корпуса морской пехоты данного государства. В ходе пробных заплывов оказалось, что есть проблемы во время движения на полной скорости, и внутрь корпуса поступает вода. Эти недостатки так и не удалось устранить.

В результате намечавшийся контракт на 50 БТР так и не был заключен, а вместо них были приобретены российские гусеничные БТ-3Ф.