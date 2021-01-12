Опубликованы фото обслуживания Т-72Б3 в полевых условиях в Сирии

Т-72Б3 наряду с Т-90А считаются в настоящее время самыми современными танками в сирийской армии.

Cleaning the barrels of the T-72B3 of the #Syrian Arab Army in the field.#Syria pic.twitter.com/dJnIzPdH3K — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) January 8, 2021

В Сети появились фотоматериалы, демонстрирующие, как военнослужащие обслуживают эту боевую машину, в том числе занимаются чисткой 125-мм гладкоствольной пушки 2А45М5. Это орудие может вести огонь не только бронебойными подкалиберными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами, но и управляемыми ракетами комплекса "Рефлекс-М" (натовское обозначение AT-11 Sniper).

Именно в Сирии Т-72Б3 впервые применили это высокоточное оружие в реальной боевой обстановке.

Известно, что эти боеприпасы, имеющие полуавтоматическое наведение по лазерному лучу, способны поражать тяжелую и легкую скоростную бронетехнику, различные огневые точки, включая ДОТы, а также низколетящие вертолеты на дистанциях до 5000 метров.

Большим преимуществом такого оружия считается его устойчивость к высокой температуре: даже 50-градусная жара - не помеха.

Имеющиеся на танках многоканальные прицелы "Сосна-У" позволяют эффективно задействовать пушку и 7,62-мм спаренный с ней пулемет ПКТМ в любое время суток.

Также для огневой поддержки командир может использовать крупнокалиберный 12,7-мм НСВТ.

840-сильный двигатель В-84-1 разгоняет танк до 60 км/ч. Запас хода по топливу составляет 500 км.

В настоящее время сухопутные войска Российской армии получают еще более совершенную версию "семьдесят второго", на нем применены более надежная защита, а также силовая установка мощностью 1130 л.с.