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12 января 2021 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 11 января 2021 года № 1-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

Дата подписания 11 января 2021 г.
Опубликован 12 января 2021 г.
Вступает в силу 11 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 указа:

абзац первый изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 25 января 2021 года на территории Оренбургской области:";

в абзаце четвертом слова "По 12 января 2021 года" заменить словами "По 25 января 2021 года".

1.2. В пункте 10 указа:

подпункт 10.2 изложить в новой редакции:

"10.2. Лиц 65 лет и старше обеспечить с 12 января 2021 года по 25 января 2021 года включительно самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц, за исключением случаев:";

абзац четвертый подпункта 10.12 изложить в новой редакции:

"обеспечить заезд детей после согласования с межведомственной комиссией по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер



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