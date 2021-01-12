Президент Беларуси рассказал о патриотизме и идеях олимпизма

Патриотизм, полагает белорусский лидер, заключается в том, чтобы "отдавать себя без остатка своей миссии, жить и работать во благо родной страны и народа". Свою позицию Александр Лукашенко изложил, выступая 12 января на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" - специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп".

Сегодняшний вечер, сообщает пресс-служба президента, глава государства назвал удивительным. "Мы уже вошли в деловой ритм наступившего года, но еще находимся в атмосфере светлых и добрых новогодних праздников, в атмосфере, которая много лет назад вдохновила нас на создание уникальной премии "За духовное возрождение", - заявил он, отметив, что церемония вручения этой премии - одно из главных событий года.

Из года в год, напомнил собравшимся Лукашенко, "такие встречи объединяют нас в самых лучших и искренних чувствах: гордости за достойных людей, благодарности за милосердие и доброту, мужество и героизм, преклонения перед творчеством и талантом наших соотечественников".

За каждым профессиональным или личным достижением, по его словам, стоят в первую очередь трудолюбивые и честные люди, которые "отдают себя без остатка своей миссии, живут и работают во благо родной страны и народа. Это и есть патриотизм", который выражается в любви к детям и бескорыстном стремлении окружить заботой тех, кого судьба лишила материнской ласки, в самоотверженной борьбе за жизнь и здоровье людей, в бережном отношении к культурному достоянию нации, исконным традициям и духовным ценностям белорусов, констатировал президент.

Кроме того, по его убеждению, патриотизм состоит в защите исторической правды, памяти героев родной земли, "информационного суверенитета страны. В воспитании молодых белорусов в любви к своей стране и гордости за своих предков, в спортивных победах во славу Беларуси".

Беларусь, подчеркнул глава государства, - лучшее место, которое можно найти и для воплощения в жизнь идей олимпизма. Он напомнил, что накануне у него состоялись переговоры с руководством Международной федерации хоккея, на котором обсуждались вопросы организации в этом году чемпионата мира. "Стороны сошлись в одном: спорт должен объединять, а не разъединять", - кратко охарактеризовал суть переговоров с Рене Фазелем президент.

А что касается чемпионата мира по хоккею, пояснил он, проведение которого страна выиграла в честной борьбе, "мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать… Мы готовы вести диалог с любой оппозицией по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но ни перед кем мы на колени не встанем!" - твердо заявил Лукашенко.