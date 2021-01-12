Редкая орхидея "яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве

В тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцвела редкая орхидея - пафиопедилум хорошенький. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе сада.

Пафиопедилум хорошенький получил свое прозвище "яйцо в гнезде" из-за необычной расцветки, похожей на яичную скорлупу. Так, верхняя сторона листа темно-зеленая с серебристо-серым мраморным рисунком, а внутренняя покрыта яркими пурпурными пятнами. Диаметр цветка - 8 см. Увидеть цветущее растение можно в пальмовой оранжерее до конца этой недели.

В природе эта орхидея произрастает в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Южном Китае.

В пресс-службе напомнили, что на территории "Аптекарского огорода" собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России. В коллекции собрано более одной тысячи видов, форм и сортов. Посмотреть на цветы с ароматами шоколада, сыра, выпечки и даже мышей можно до апреля.