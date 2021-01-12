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12.01.2021 14:53
Рубрика: Экономика

В Москве "разморозили" 17 долгостроев

Текст: Сергей Бабкин

В столице возобновлено строительство 17 зданий, которые ранее входили в реестр долгостроев. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Фото: Istock
С начала года в Москве восстановлены права свыше 2,7 тыс. дольщиков

Среди прочих долгостроев "разморожен" один самых знаменитых в городе - бывший океанариум на Поклонной горе, на месте которого строится жилой комплекс со спортивным центром и ТЦ. Также возобновят работы на Оршанской улице, где строят новый учебный корпус МАИ.

В общей сложности из реестра долгостроев был исключен 41 объект, а осталось в перечне 239 позиций.

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