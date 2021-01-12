В Москве ударили электрошокером пассажира такси

Женщина-водитель такси в районе Якиманки в центре Москвы ударила пассажира электрошокером. Их обоих доставили в полицию. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в полицию поступило сообщение о хулиганстве с применением оружия. Инцидент произошел на ул. Большая Якиманка, д. 28/30 между женщиной-водителем такси и пассажиром.

По предварительным данным, мужчина оплатил проезд через мобильное приложение, но водитель заблокировала двери и требовала оплатить поездку наличными. Пассажир отказался и хотел выйти из машины, после чего водитель ударила его электрошокером. Участники конфликта были доставлены в ОМВД России по району Якиманка. Проводится проверка.