В 2020 году по сравнению с 2019-м наблюдался заметный прирост банкротных процессов независимо от действия соответствующего моратория. В связи с его прекращением ожидается лавинообразный рост банкротных процессов в наступившем году. Несмотря на мораторий, ограничивающий подачу заявлений кредиторами в отношении компаний, пострадавших от пандемии, данные организации могли бы отказаться от гарантий моратория и подать на банкротство самостоятельно, для того чтобы дальше не увеличивать свою кредиторскую задолженность. Делопроизводства будут протекать в отношении как должников, так и определенного количества кредиторов, которые планировали погасить свои долги сразу же после прекращения действия моратория.

Для экономики России массовые банкротства, которые могут развернуться в начале 2021 года, опасны сразу по нескольким причинам. Цепную реакцию может вызвать банкротство одной организации. Когда компания по каким-либо причинам прекращает выполнять свои финансовые обязательства, проблемы могут возникнуть у ее кредиторов: поставщиков, банков, инвесторов (если компания крупная) и сотрудников. Если же мы станем свидетелями большого количества компаний-банкротов, то это, несомненно, вызовет гарантированные трудности не только у компаний-поставщиков, но и у банковской системы в целом.

Второй предпосылкой к массовым банкротствам могут стать проблемные долги, ухудшающие состояние баланса банков. В банковской сфере может сложиться ситуации, в которой будут ограничиваться их возможности в выдаче новых кредитов. Если рассматривать отдельные банки, то можно отметить, что у них могут начаться гарантированные проблемы: кредитный портфель таких банков в большей мере ориентирован на пострадавшие от пандемии отрасли. А это означает дальнейшие проблемы как у клиентов банков, так и у сферы в целом.

Аналогичная ситуация сложилась у предприятий малого и среднего бизнеса. Так как на их доходах последствия пандемии отразились еще сильнее, правительство РФ постаралось минимизировать ущерб, прибегнув к введению точечных мер по стабилизации ситуации: отсрочки по уплате налогов, снижение налоговых начислений по НДФЛ и единовременные выплаты. Но таких мер было недостаточно для восстановления и поддержания функционирования малого и среднего бизнеса. Если исходить из всех отсрочек и льгот по уплате налогов, у рассматриваемых категорий начала формироваться налоговая задолженность и в начале года ФНС может отступить от щадящей риторики и приступить к взиманию налогов в полном объеме.

Когда компания прекращает выполнять финансовые обязательства, проблемы могут возникнуть у ее кредиторов

Если федеральный центр в начале года не примет никаких мер и не сформирует единого понимания постепенного выхода из ситуации моратория, то это приведет непосредственно к высокому числу банкротства и привлечению к субсидиарной ответственности тех лиц, которые использовали этот мораторий для своих неблагоразумных целей (обстоятельства для банкротства были сформированы еще задолго до введения моратория и никак не были связаны с пандемией). Но так как гарантии моратория распространялись и на эти компании, они не стали заявлять о банкротстве. У многих финансово несостоятельных юридических лиц практически нет шансов восстановиться, поэтому у них возникает возможность полностью уйти в новый формат.