Новости

В Иркутске спасли беременную со стопроцентным поражением легких 13:58
Меркель предложила продлить жесткий карантин в Германии на два месяца 13:54
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 9,3% 13:50
В Подмосковье на продажу выставили 172 особняка дороже миллиарда 13:48
Скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет 13:43
Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме 13:34
ООН потребовала от будущего правительства США закрыть тюрьму Гуантанамо 13:32
В Москве откроют мобильные пункты для вакцинации от коронавируса 13:23
Депутат выступил против официального запрета крещенских купаний 13:22
Стали известны первые подробности четвертого сезона "Правительства" 13:19
Во Флоренции введут запрет на курение в парках и на автобусных остановках 13:13
Историку Соколову попросили смягчить наказание 13:10
В Италии пациенты дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации 12:50
Риелторы рассказали, как выросли цены на новостройки в Москве 12:44
Фильм "Еще по одной" стал самым успешным скандинавским релизом в РФ 12:36
Ракова: 42% сделавших прививку от COVID-19 - горожане старше 60 лет 12:34
На юго-западе Москвы ограничат движение из-за строительства метро 12:25
В Норильске после гибели семьи под лавиной задержали дежурного ЕДДС 12:22
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года 12:17
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение 12:14
В свердловском госпитале 104-летнюю пациентку вылечили от COVID-19 11:58
Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином 11:56
Редкая орхидея "яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве 11:45
Жильцы горевшего дома в Екатеринбурге рассказали, как спаслись 11:44
Лукашенко назвал введенные против Беларуси санкции "бандитскими" 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
В 2020 году по сравнению с 2019-м наблюдался заметный прирост банкротных процессов независимо от действия соответствующего моратория. В связи с его прекращением ожидается лавинообразный рост банкротных процессов в наступившем году. Несмотря на мораторий, ограничивающий подачу заявлений кредиторами в отношении компаний, пострадавших от пандемии, данные организации могли бы отказаться от гарантий моратория и подать на банкротство самостоятельно, для того чтобы дальше не увеличивать свою кредиторскую задолженность. Делопроизводства будут протекать в отношении как должников, так и определенного количества кредиторов, которые планировали погасить свои долги сразу же после прекращения действия моратория.

Для экономики России массовые банкротства, которые могут развернуться в начале 2021 года, опасны сразу по нескольким причинам. Цепную реакцию может вызвать банкротство одной организации. Когда компания по каким-либо причинам прекращает выполнять свои финансовые обязательства, проблемы могут возникнуть у ее кредиторов: поставщиков, банков, инвесторов (если компания крупная) и сотрудников. Если же мы станем свидетелями большого количества компаний-банкротов, то это, несомненно, вызовет гарантированные трудности не только у компаний-поставщиков, но и у банковской системы в целом.

Фото: Анна Шиллер/РГ
Свердловский арбитраж отучил бизнес от преднамеренных банкротств

Второй предпосылкой к массовым банкротствам могут стать проблемные долги, ухудшающие состояние баланса банков. В банковской сфере может сложиться ситуации, в которой будут ограничиваться их возможности в выдаче новых кредитов. Если рассматривать отдельные банки, то можно отметить, что у них могут начаться гарантированные проблемы: кредитный портфель таких банков в большей мере ориентирован на пострадавшие от пандемии отрасли. А это означает дальнейшие проблемы как у клиентов банков, так и у сферы в целом.

Аналогичная ситуация сложилась у предприятий малого и среднего бизнеса. Так как на их доходах последствия пандемии отразились еще сильнее, правительство РФ постаралось минимизировать ущерб, прибегнув к введению точечных мер по стабилизации ситуации: отсрочки по уплате налогов, снижение налоговых начислений по НДФЛ и единовременные выплаты. Но таких мер было недостаточно для восстановления и поддержания функционирования малого и среднего бизнеса. Если исходить из всех отсрочек и льгот по уплате налогов, у рассматриваемых категорий начала формироваться налоговая задолженность и в начале года ФНС может отступить от щадящей риторики и приступить к взиманию налогов в полном объеме.

Когда компания прекращает выполнять финансовые обязательства, проблемы могут возникнуть у ее кредиторов

Если федеральный центр в начале года не примет никаких мер и не сформирует единого понимания постепенного выхода из ситуации моратория, то это приведет непосредственно к высокому числу банкротства и привлечению к субсидиарной ответственности тех лиц, которые использовали этот мораторий для своих неблагоразумных целей (обстоятельства для банкротства были сформированы еще задолго до введения моратория и никак не были связаны с пандемией). Но так как гарантии моратория распространялись и на эти компании, они не стали заявлять о банкротстве. У многих финансово несостоятельных юридических лиц практически нет шансов восстановиться, поэтому у них возникает возможность полностью уйти в новый формат.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса