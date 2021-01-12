На главу минэкономразвития Сахалина завели дело о превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского.

По данным регионального следственного управления СК РФ, чиновник являлся представителем заказчика по госконтракту о покупке у коммерческой организации физкультурно-оздоровительного центра. В декабре 2018 года подозреваемый подписал акт приема-передачи центра, в том числе водно-оздоровительной зоны с аттракционами. В результате фирма полностью получила деньги за объект.

"Согласно заключению эксперта на момент передачи водного комплекса в собственность Сахалинской области техническое состояние аттракционов и оборудования не соответствовало нормативным требованиям. Их работа без угрозы жизни и здоровью до сих пор невозможна", - говорится в сообщении.

Сейчас следствие собирает доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства региона, местные власти сотрудничают с органами следствиями. Министерство экономического развития предоставило правоохранителям все необходимые документы по объекту.

Комплекс "Аква Сити" строился в 2014-2018 годах. Уже работает бассейн размером 50 на 25 метров, а также тренировочная чаша - 25 на 25 метров. Здесь регулярно занимаются около тысячи ребят. В 2020 году комплекс посетили свыше 70 тысяч человек.

"Из-за ошибок, допущенных при проектировании и строительстве центра, не введена в эксплуатацию зона аттракционов для детей и взрослых. Правительство области открыто для взаимодействия, чтобы объект как можно скорее был полностью запущен в работу", - отмечается в сообщении.