Минобороны планирует построить в Якутии новейшую радиолокационную станцию "Яхрома", которая войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Эта РЛС будет работать полностью в автономном режиме.

Заглянуть через океан, засечь все пуски баллистических ракет. Это основная задача новейшей радиолокационной станции "Яхрома", которая, по мнению экспертов, пока не имеет аналогов в мире.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, РЛС возведут к 2030 году в районе Чукотского моря. "Яхрома" способна работать сразу в четырех частотных диапазонах - метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом. Обзор станции составит 270 градусов. Такая уникальная "дальнозоркость" позволит засечь все воздушные цели на расстоянии в тысячи километров. Помимо баллистических ракет "Яхрома" увидит в воздухе беспилотники, крылатые ракеты и даже самолеты-невидимки.

Еще одна фишка станции в том, что на ней нет необходимости постоянного присутствия людей. Электронный мозг "Яхромы" в автоматическом режиме будет передавать на центральный пульт всю информацию в зоне слежения. Понятно, что наблюдать станция будет за Арктикой, Аляской, восточным побережьем США и Канады.

В этом году РЛС "Яхрома" начнут возводить в Севастополе. Появление этой уникальной станции в Крыму позволит контролировать воздушное пространство над Черным и Средиземным морями. Кроме того, в поле зрения "Яхромы" попадет практически вся южная часть Европы.