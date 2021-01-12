В Якутии выявлен подпольный цех по производству топлива

В Мирнинском районе Якутии сотрудники полиции при участии коллег из Росгвардии выявили подпольный цех по производству нефтепродуктов.

По данным полиции, организовал нелегальное производство руководитель компании, занимающейся торговлей всеми видами топлива. Организация не имела лицензии на эксплуатацию объектов повышенной опасности, тем не менее, на территории базы был создан цех по переработке нефтепродуктов, в котором трудились несколько жителей района.

Путем высокотемпературной переработки нефти и ее фракций в цехе производились дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые сбывались другим предприятиям. По предварительным подсчетам, незаконный доход может превышать 72 миллиона рублей.

"Также полицейские установили, что злоумышленник осуществил незаконное подключение к газопроводу, установив специальное оборудование на территории базы. С июня по декабрь 2020 года с его помощью было похищено более миллиона кубометров природного газа. Газовой компании причинен ущерб, превышающий пять с половиной миллионов рублей, - отмечено на сайте МВД РФ.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой) УК РФ. На предприятии проведены обыски, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.