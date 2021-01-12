Глава правительства Удмуртии заболел коронавирусом

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

- Почти год уворачивался от выпадов коронавируса, но он оказался настойчивым и нашел-таки слабое место в обороне, - написал Семенов.

Он уточнил, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает практически без симптомов, а с 11 января он работает удаленно.

По данным на 12 января 2021 года в Удмуртии зарегистрировано 22302 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в том числе 191 за последние сутки. 18460 человек выздоровели, 312 умерли.