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12.01.2021 11:01

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги корпоративной волонтерской деятельности за 2020 год

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги реализации корпоративных социальных мероприятий с участием волонтеров предприятия в 2020 году.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

За прошлый год было проведено 20 различных волонтерских мероприятий и акций, на их реализацию добровольцы собрали более 3,2 млн рублей. Поддержку волонтеров АО "Транснефть - Западная Сибирь" получили более 9 тысяч человек.

Корпоративное волонтерство в АО "Транснефть - Западная Сибирь" развивается с 2012 года. Большинство добровольческих проектов осуществляются силами советов молодых специалистов и активистов. Ежегодно число участников волонтерского движения растет, расширяется география проводимых акций и мероприятий. В текущем году в добровольческую деятельность были вовлечены 90 процентов сотрудников.

В числе основных направлений работы волонтеров были помощь сиротам, воспитанникам детских домов и социальных приютов, одиноким пожилым людям, приютам для животных. Добровольческие проекты были реализованы на территории шести областей Сибири.

Волонтерские акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали наиболее массовыми. В них были вовлечены порядка 5,5 тысячи сотрудников предприятия, а также члены их семей. Добровольцы проводили работы по благоустройству военных мемориалов, а также участвовали во всероссийских мероприятиях "Георгиевская лента", "Свеча памяти", "Сад памяти". В канун юбилейной даты волонтеры организовали доставку подарков ветеранам войны, их вдовам, труженикам тыла - бывшим работникам АО "Транснефть - Западная Сибирь". Адресные поздравления получили более 400 человек.

С начала пандемии COVID-19 волонтеры присоединились к всероссийскому движению "Мы вместе". Добровольцы организовали шесть акций, направив на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям почти 1,7 млн рублей. На эти средства были закуплены спортивный инвентарь, наборы для творчества и развития, средства индивидуальной защиты от COVID-19 в детские дома и социально-реабилитационные учреждения Тюменской, Кемеровской, Омской области и Красноярского края.

Не остались в стороне волонтеры АО "Транснефть - Западная Сибирь" в момент, когда поддержка потребовалась коллегам и членам их семей. 600 тысяч рублей были направлены на приобретение жизненно важных медицинских аппаратов и лекарств для сотрудников предприятия.

Во второй половине 2020 года сотрудники предприятия провели традиционные акции "Дорога к знаниям" и "Подари ребенку Рождество!". Перед началом учебного года волонтеры передали детям, оставшимся без попечения родителей, необходимые школьные принадлежности, канцелярию, книги, школьную одежду. В канун новогодних праздников добровольцы всех филиалов АО "Транснефть - Западная Сибирь" исполнили пожелания и мечты 250 воспитанников из детских домов и социально-реабилитационных центров Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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