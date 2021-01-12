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12.01.2021 07:38
Рубрика: Происшествия

Новосибирского авторитета задержали за сохранение преступных традиций

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Сотрудники новосибирской полиции возбудили уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, 36-летний местный житель ранее был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, областного ГУФСИН и регионального управления ФСБ при поддержке бойцов СОБР. Дома у него были обнаружены банковские карты и мобильные телефоны, которые, по мнению правоохранителей, могут также стать частью доказательной базы в ходе следствия.

- Обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, - отмечают в региональном главке полиции.

Суд поместил подозреваемого под стражу. По статье о занятии высшего положения в преступной иерархии ему грозит от 8 до 15 лет колонии, а также штраф в размере до пяти миллионов рублей. Данная статья была введена в Уголовный кодекс РФ весной 2019 года. К настоящему моменту по ней к ответственности привлечены свыше 70 криминальных авторитетов.

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