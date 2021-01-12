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12.01.2021 07:54
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит неоказание медпомощи первой жене Шукшина

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

Прокуратура Республики Алтай инициировала проверку информации о неоказании медицинской помощи первой супруге Василия Шукшина - Марии Шумской. Она умерла 2 января на 91-м году жизни.

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- Проверка начата после сообщения средств массовой информации о том, что Марии Шумской не была оказана своевременная медицинская помощь, - пояснила помощник прокурора Республики Алтай Яна Туденева. - Если факты подтвердятся и будут выявлены нарушения в деятельности медицинских организаций, то прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Местные СМИ и соцсети, ссылаясь на слова ученика Шумской Владимира Ковалева, утверждают, что женщине, живущей в Майминском районе республики, несколько раз отказали в госпитализации из-за ее преклонного возраста.

Напомним, что Мария Шумская и Василий Шукшин были односельчанами - оба жили в селе Сростки Алтайского края. В 1955 году они поженились, но молодая жена отказалась ехать с мужем в Москву, где он учился во ВГИКе. В 1957 году Шукшин попросил развод, но она отказала. Официально супруги так и не развелись. Василию Шукшину пришлось сменить паспорт, чтобы избавиться от штампа о первом браке.

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