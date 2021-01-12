Транснефть - Западная Сибирь ввела в эксплуатацию резервуар для хранения нефти

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило реконструкцию резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 20 тысяч кубометров на нефтеперекачивающей станции "Парабель" Томского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Работы выполнялись в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия на 2020 год.

Выполнена полная замена металлоконструкций резервуара, обустроен противофильтрационный экран каре, заменены подводящие трубопроводы, смонтирована дублирующая электроприводная запорная арматура. Установлена система компенсации нагрузок, позволяющая минимизировать нагрузки на патрубки приема и раздачи резервуара, возникающие в процессе его эксплуатации.

В целях обеспечения промышленной безопасности и ведения товарно-транспортных операций информация об эксплуатации РВСП в режиме реального времени передается на автоматизированное рабочее место оператора. На АРМ оператора выводятся данные о скорости наполнения и опорожнения резервуара, уровне и температуры нефти.

Нормативный срок эксплуатации реконструированного резервуара согласно проектным решениям составляет не менее 50 лет, а межремонтный интервал не менее 20 лет.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"