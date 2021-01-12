Новости

На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 17:42
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 17:38
Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию 17:18
В Красноярске отменили крещенские купания 17:17
В Берлине проходят переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 17:08
Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара" 17:08
В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки 17:04
В РПЛ готовы ввести еще одну замену в случае подозрения на сотрясение 16:51
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 16:47
Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата 16:45
В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V" 16:39
Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным 16:37
Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем 16:37
На севере Коми из-за сильных морозов отменили автобусы 16:35
В Москве пенсионерка умерла после налета "черных газовщиков" 16:34
Составлен рейтинг самых популярных авто с каско 16:28
Капитализация социальных сетей рухнула после блокировки аккаунтов Трампа 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 17:17
Рубрика: Общество

В Красноярске отменили крещенские купания

Текст: Оксана Грибанова

Из-за пандемии коронавируса в Красноярске отменили традиционные крещенские купания 19 января.

Об этом РИА Новости сообщили в Красноярской епархии. Предполагается, что после погружения в воду люди будут массово греться в теплых помещениях, которые обычно располагаются рядом с прорубью.

В Подмосковье на Крещение откроют более 220 купелей

А это, учитывая нынешнюю ситуацию, является дополнительным фактором риска распространения коронавирусной инфекции.

"Организованных купелей в Красноярске не будет в этом году", - заявил собеседник агентства.

Напомним, 19 января Русская православная церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление). Праздник посвящен, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

В регионах Общество Здоровье СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19