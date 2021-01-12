В Красноярске отменили крещенские купания

Из-за пандемии коронавируса в Красноярске отменили традиционные крещенские купания 19 января.

Об этом РИА Новости сообщили в Красноярской епархии. Предполагается, что после погружения в воду люди будут массово греться в теплых помещениях, которые обычно располагаются рядом с прорубью.

А это, учитывая нынешнюю ситуацию, является дополнительным фактором риска распространения коронавирусной инфекции.

"Организованных купелей в Красноярске не будет в этом году", - заявил собеседник агентства.

Напомним, 19 января Русская православная церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление). Праздник посвящен, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.