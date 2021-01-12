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12.01.2021 16:47
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом на границе изъяли 6 тонн контрабандного сыра

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области таможенники и сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды санкционных товаров, которые перевозились в Россию из самого западного региона под видом продукции российского производства.

ФСБ пресекла крупный канал контрабанды сигарет под видом томатной пасты

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, при выезде в Литву в пункте пропуска Чернышевское таможенники остановили грузовой автомобиль с российскими номерами. По документам в нем перевозилось 20 тонн мясной продукции российского производства - замороженной свинины и мясного шпика.

При досмотре обнаружилось, что в фуре, помимо заявленных товаров, находятся сыры и масло французского, голландского, эстонского и финского производства - всего около 6 тонн продукции более чем 15 наименований.

Молочные продукты были спрятаны в коробках из-под свинины. Перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие законность перемещения данных товаров.

Продукция задержана. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации поставок.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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