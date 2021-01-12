Под Калининградом на границе изъяли 6 тонн контрабандного сыра

В Калининградской области таможенники и сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды санкционных товаров, которые перевозились в Россию из самого западного региона под видом продукции российского производства.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, при выезде в Литву в пункте пропуска Чернышевское таможенники остановили грузовой автомобиль с российскими номерами. По документам в нем перевозилось 20 тонн мясной продукции российского производства - замороженной свинины и мясного шпика.

При досмотре обнаружилось, что в фуре, помимо заявленных товаров, находятся сыры и масло французского, голландского, эстонского и финского производства - всего около 6 тонн продукции более чем 15 наименований.

Молочные продукты были спрятаны в коробках из-под свинины. Перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие законность перемещения данных товаров.

Продукция задержана. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации поставок.