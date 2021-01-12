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12.01.2021 15:42
Рубрика: Общество

Южный Урал получит 150 тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца февраля

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинскую область до конца февраля должна поступить 151 тысяча единиц вакцины от коронавирусной инфекции. Договоренность об этом достигнута между правительством региона и Минздравом России.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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- Сейчас идет подготовка к масштабной прививочной кампании. Пока продолжается вакцинация "групп риска", включая медицинских и социальных работников, а также граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, - пояснили в пресс-службе правительства. - В ближайшее время прививать начнут сотрудников крупных предприятий и образовательных организаций. Часть доз поступит для вакцинации в медучреждениях по месту жительства граждан.

Как отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт, с 1 февраля начнет работу единый сервис записи граждан на вакцинацию. Пока же желающим поставить прививку необходимо просто обратиться к своему терапевту. Именно врач после осмотра примет решение об отсутствии противопоказаний к вакцинации. По словам чиновницы, побочный эффект в виде повышения температуры или головной боли краткосрочен и, как правило, проходит в течение одного дня.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Челябинскую область с населением более трех миллионов человек поступило всего 6440 доз вакцины. Еще одна партия в размере 5400 доз пришла в регион сразу после новогодних каникул. Однако скоро поставки войдут в нормальный режим. К принятию крупных партий вакцины, по словам Гехт, подготовились заранее, докупив необходимое количество холодильного оборудования.

- Кроме групп риска постараемся в первую очередь охватить вакцинацией работников предприятий непрерывного цикла и студентов, - сообщила Ирина Гехт. - Уже проводим переговоры с вузами и ММК.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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