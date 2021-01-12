В Тюменской области вахтовики застряли на трассе из-за поломки автобуса

В Абатском районе Тюменской области сломался автобус, который ехал из Омска в Нефтеюганск. В транспортном средстве находились 50 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажира, помощи приходится ждать больше 12 часов в придорожном кафе. Часть пассажиров разъехалась, но на месте остаются еще 35 человек, у которых нет денег на дорогу.

Представитель транспортной компании подтвердил информацию о поломке автобуса и сказал, что предложил вахтовикам несколько способов возвращения в Омск, но те отказались, ссылаясь на то, что в таком случае опоздают на работу в Нефтеюганск.

В Сети также появилось видео с места происшествия. В роликах показано, что на трассе стоит автобус, рядом - много людей, кто-то пытается починить его. За кадром говорят о том, что машину пришлось сначала толкать, а теперь ремонтировать. Среди опубликованных материалов есть несколько фото, на которых запечатлены люди, спящие за столиками и на полу в кафе.