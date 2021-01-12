Россияне по-прежнему чаще всего на вторичке покупают Lada

В 2020 году продажи подержанных автомобилей в России выросли на 7% по сравнению с 2019 годом. На столько же увеличилась за год и средняя стоимость автомобилей с пробегом, которая составила 290 000 рублей. В топ-10 наиболее продаваемых по стране автомобилей вошли семь моделей АвтоВАЗа.

По итогам 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране увеличились на 7% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают эксперты "Авито Авто" (исследование есть в распоряжении "РГ"), среди причин роста - подорожание новых автомобилей, отложенный спрос после периода самоизоляции, а также перебои с поставками новых автомобилей от производителей.

Средняя цена подержанного автомобиля по России в 2020 году составила 290 000 рублей - на 7% больше, чем год назад. Увеличение стоимости произошло как по причине повышения спроса, так и по причине колебаний курсов валют и связанного с ними увеличения издержек большинства игроков авторынка.

Самые высокие цены на подержанные автомобили по итогам года зафиксированы в Московской и Ленинградской областях: 435 000 и 380 000 рублей соответственно. Третье место в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на подержанные автомобили занял Татарстан (315 000 рублей), четвертое поделили Новосибирская область и Красноярский край (300 000 рублей), на пятом - Краснодарский край, где автомобиль на вторичном рынке стоит в среднем 299 000 рублей.

Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в этом регионе составила 190 000 рублей). На втором месте Омская область (210 000 рублей), на третье место вышла Кировская область (220 000 рублей).

В абсолютных показателях, как и в прошлом году, больше всего автомобилей было продано в Московской области (15,06%), на втором месте Краснодарский край (6,66%). Ленинградская область лишь на третьем месте по количеству купленных машин (6,01%), пятерку замыкают Ростовская область и Татарстан (по 3,6% соответственно).

При этом лидерами по росту продаж среди регионов стали Новосибирская область, где было продано на 39% больше автомобилей, чем в 2019 году, Алтайский край, где благодаря доступным ценам продажи повысились на 31%, и Красноярский край, где повышение числа проданных автомобилей составило также чуть меньше 31%.

Так же, как и в 2019, в 2020 году самыми продаваемыми практически во всех регионах страны стали отечественные автомобили ВАЗ (Lada) со средней ценой 110 000 рублей, которая изменилась менее чем на 1% в сторону увеличения.

Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, где марка №1 по продажам - Toyota со средней ценой 315 000 и 327 000 рублей соответственно. В Иркутской области цены выросли на 2% с прошлого года, а в Новосибирской - на 6%. Также выделяется среди других регионов Калининградская область, где по продажам лидирует Volkswagen. Средняя цена этого бренда в прибалтийском регионе выросла на 10% и составила 220 000 рублей.

В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Ленинградской области ВАЗ (LADA) также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, Kia и Hyundai.

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (Lada) Priora и ВАЗ (Lada) 2114 Samara. ВАЗ (Lada) Kalina по сравнению с прошлым годом поменялась местами с Ford Focus и поднялась на третье место в списке самых продаваемых, тогда как Focus опустился на четвертое. ВАЗ (Lada) Granta по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге продаж на два пункта, обогнав ВАЗ (Lada) 2107 и ВАЗ (Lada) 2110, и стала пятой. А вот ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) опустилась по уровню продаж ниже Hyundai Solaris и Kia Rio, которые опережала в прошлом году.

Как и по итогам 2019 года, самая большая доля покупателей (28%) отдают предпочтение автомобилям среднего (С) класса, 27% - малого (B) класса. На третьем месте по популярности - кроссоверы (SUV, 20% продаж), на четвертом - большие семейные автомобили (D, 7% продаж).