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12.01.2021,  
10:15
Текст:  Светлана Цыганкова

"Солнцепек" получил цифровую аппаратуру навигации и связи

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" были капитально отремонтированы и модернизированы, получили новое современное оборудование, в том числе аппаратуру навигации и связи. Гособоронзаказ выполнил Омский завод транспортного машиностроения, входящий в концерн "Уралвагонзавод", сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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На "Солнцепеке" появилась встроенная динамическая защита, спутниковая система GPS Глонасс. Это оборудование дает возможность определять точное время, координаты, высоты над уровнем моря и показывать графическое положение объекта на электронной карте. Боевая машина оборудована также и новой радиостанцией Р-168, аппаратурой коммутации и управления.

Как отметил генеральный директор Омского завода Игорь Лобов, все обязательства перед министерством обороны России предприятие выполнило в установленные сроки.

ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, не имеющая аналогов. Предназначена для уничтожения легкобронированной техники, зданий и сооружений, живой силы неприятеля. Ее калибр - 220 миллиметров. Входит в топ-пять наиболее популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники.

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