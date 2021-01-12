Tesla ищет стилиста для электромобилей в Китае

Компания Tesla ищет специалиста на должность главы направления дизайна китайского отделения, сообщает Reuters.

Требования к соискателям специфические - большой стаж (около 20 лет) и непременно смешанный американо-китайский культурный бэкграунд, то есть основные усилия хэдхантеров сосредоточены на американцах китайского происхождения. По данным агентства, активный поиск подходящих кандидатур длится около четырех месяцев, и несколько соикателей уже были опрошены лично шеф-дизайнером марки Францем фон Хольцхаузеном.

По мнению специалистов, после утверждения кандидата в должности главы дизайн-центра Tesla в Китае, он начнет формирование команды дизайнеров и проектировщиков - еще около 20 человек.

Таким образом китайское отделение компании будет вторым наряду с основным в Калифорнии центром с полным циклом проектирования электромобилей. Согласно комментариям главы компании Илона Маска, данным в прошлом году на пресс-конференции в Шанхае, проектируемые в Китае продукты Tesla будут представлены глобально наряду с проектируемыми основным инженерным центром в Калифорнии. Тем не менее, полная ясность в планах компании, очевидно, появится только после прояснения торгово-экономических отношений с Китаем новой президентской администрации США. Отношений сильно усложнившихся в период правления Дональда Трампа.

По мнению ряда специалистов, одним из проектов новой дизайн-студии станет разработка новой базовой модели Tesla предполагаемой стоимостью менее 25 000 долларов, на треть дешевле и меньше по габаритам самого доступного электромобиля Tesla сегодня - Model 3.