В январе в Москве ожидаются горы снега и минус 26 градусов

В ближайшее время в Москве усилится мороз, который будет сопровождать обильный снегопад. Об этом говорится в прогнозе центра погоды "Фобос".

Метели в столичном регионе начнутся уже в четверг. В Москве выпадет 5-10 мм осадков, а это почти четверть месячной нормы. В Подмосковье количество осадков достигнет и 15 мм.

В пятницу снежная атака ослабеет, но окрепнут морозы. К утру воскресенья температура опустится до отметки минус 26, а днем столбики термометров уже не поднимутся выше -16...-19. Аналитики "Фобоса" отмечают, что такие морозы в столичном регионе бывают раз в 9-10 лет.