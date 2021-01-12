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12.01.2021 19:19
Рубрика: Общество

В январе в Москве ожидаются горы снега и минус 26 градусов

Текст: Сергей Бабкин

В ближайшее время в Москве усилится мороз, который будет сопровождать обильный снегопад. Об этом говорится в прогнозе центра погоды "Фобос".

Фото: iStock
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Метели в столичном регионе начнутся уже в четверг. В Москве выпадет 5-10 мм осадков, а это почти четверть месячной нормы. В Подмосковье количество осадков достигнет и 15 мм.

В пятницу снежная атака ослабеет, но окрепнут морозы. К утру воскресенья температура опустится до отметки минус 26, а днем столбики термометров уже не поднимутся выше -16...-19. Аналитики "Фобоса" отмечают, что такие морозы в столичном регионе бывают раз в 9-10 лет.

Общество Ежедневник Погода

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